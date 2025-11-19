D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay yeri incelemesinde çarpmanın şiddetiyle Abdurrahman Keş'in metrelerce uzağa savrulduğu, iki ayakkabısının da farklı noktalarda bulunduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzenine Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden gelen yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, bir aracın Abdurrahman Keş'e çarpıp durmadan hızla olay yerinden uzaklaştığı değerlendirildi.
Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
