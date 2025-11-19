D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 09:10 Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi D100 karayolundan gece saatlerinde geçen sürücüler, yol kenarında yerde hareketsiz vaziyette bir kişiyi görünce 112 acil ihbar hattını aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit edildi. Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin 59 yaşındaki Abdurrahman Keş olduğu belirlendi.Olay yeri incelemesinde çarpmanın şiddetiyle Abdurrahman Keş'in metrelerce uzağa savrulduğu, iki ayakkabısının da farklı noktalarda bulunduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzenine Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden gelen yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, bir aracın Abdurrahman Keş'e çarpıp durmadan hızla olay yerinden uzaklaştığı değerlendirildi.Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.