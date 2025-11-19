Video Yaşam D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video

D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video

19.11.2025 | 09:10

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi D100 karayolundan gece saatlerinde geçen sürücüler, yol kenarında yerde hareketsiz vaziyette bir kişiyi görünce 112 acil ihbar hattını aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit edildi. Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin 59 yaşındaki Abdurrahman Keş olduğu belirlendi.

Olay yeri incelemesinde çarpmanın şiddetiyle Abdurrahman Keş'in metrelerce uzağa savrulduğu, iki ayakkabısının da farklı noktalarda bulunduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzenine Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden gelen yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, bir aracın Abdurrahman Keş'e çarpıp durmadan hızla olay yerinden uzaklaştığı değerlendirildi.

Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video 06:00
Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video 19.11.2025 | 09:35
’Pes’ dedirten görüntüler: Çocuklarına kemerle işkence yapıp kayıt altına aldı! | Video 00:27
'Pes' dedirten görüntüler: Çocuklarına kemerle işkence yapıp kayıt altına aldı! | Video 19.11.2025 | 09:19
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 01:32
D-100 karayolu otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 09:10
Bahçelievler’de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı | Video 00:18
Bahçelievler’de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı | Video 19.11.2025 | 08:30
SON DAKİKA | Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı 03:51
SON DAKİKA | Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı 18.11.2025 | 17:04
Beyoğlu’nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 01:18
Beyoğlu'nda kafede zehirlenme şüphesi: 2 gözaltı | Video 18.11.2025 | 16:31
Avcılar’da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 06:56
Avcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın | Video 18.11.2025 | 16:04
Esenyurt’ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 03:13
Esenyurt'ta park halindeki minibüs küle döndü | Video 18.11.2025 | 15:46
Furkan Apartmanı davasında şok detay: Kesilen kolonları ben taşıdım | Video 03:40
Furkan Apartmanı davasında şok detay: "Kesilen kolonları ben taşıdım" | Video 18.11.2025 | 15:26
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişiyi kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:25
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 01:29
Elazığ’da 10 kişi, kovaladıkları şahsı öldüresiye böyle dövdü | Video 18.11.2025 | 15:23
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 03:46
İç organlarının ters tarafta olduğunu 66 yıl sonra öğrendi | Video 18.11.2025 | 14:55
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 20:48
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 18.11.2025 | 13:02
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 12:42
Fatih’te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 04:27
Fatih'te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 18.11.2025 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY