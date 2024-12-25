Dağlık alanda yol çöktü, otomobil içine düştü | Video
İzmir’in Kiraz ilçesinde kırsal alanda bulunan asfalt yolda çökme meydana geldi ve bir otomobil çukurun içine düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası, çökme meydana gelen yerde kalan otomobil dışarı çıkartıldı. Yol ise trafiğe kapatıldı.
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