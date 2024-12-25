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Dağlık alanda yol çöktü, otomobil içine düştü | Video

Dağlık alanda yol çöktü, otomobil içine düştü | Video

25.12.2024 | 15:17

İzmir’in Kiraz ilçesinde kırsal alanda bulunan asfalt yolda çökme meydana geldi ve bir otomobil çukurun içine düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Umurlu Mahallesi Melekler Alanı'nda meydana geldi. Yaklaşık 2 gün boyunca aralıklı sağanak yağışın etkili olduğu bölgede dere yatağına yakın bir alanda asfalt yolda bir anda çökme meydana geldi. Bu esnada yolda bulunan ve olay anında içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen 35 RK 553 hafif ticari araç çukura düştü. Araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası, çökme meydana gelen yerde kalan otomobil dışarı çıkartıldı. Yol ise trafiğe kapatıldı.
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