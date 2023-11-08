Daha önce ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı; polise zor anlar yaşattı | Video
EDİRNE'de, trafik uygulamasından kaçıp takiple yakalanan 2,62 promil alkollü Muhammed Ö.'nün (37), daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Alkolmetreyi üflememek için polise direnen sürücü, uygulamayı izleyen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a, "Polis memurlarıyla gurur duyuyorum. 2 senedir yakalanmadım, ocak ayının 1'inde ehliyetimi alacağım" dedi. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan Muhammed Ö.'ye 17 bin TL para cezası uygulandı.
'YAKALANDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM'
Bu sırada bölgede uygulamayı izleyen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kendisine 'Sayın valim' diye hitap eden sürücüyü, 'Ben emniyet müdürüyüm' diye uyarıp, alkolmetreyi üflemesi gerektiğini söyledi. Muhammed Ö., "Polis memurlarıyla gurur duyuyorum. 2 senedir yakalanmadım, ocak ayının 1'inde ehliyetimi alacağım ve bu akşam yakalandığım için çok gurur duyuyorum" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üflemeyi kabul eden Muhammed Ö.'de 2,62 promil alkol çıktı. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan Muhammed Ö.'ye 17 bin TL para cezası uygulandı.
MAHALLELİDEN POLİSE BAKLAVA İKRAMI
Öte yandan, uygulama sırasında mahalleli, pastaneden aldıkları bir kutu baklavayı, hem ekiplere hem de uygulamaya giren vatandaşlara ikram etti. Polis ekipleri ve vatandaşlar, mahalleliye teşekkür etti.
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