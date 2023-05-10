“Danışmanlık” adı altında haksız kazanç elde edilen üç iş yerine 460 bin lira idari para cezası! | Video 10.05.2023 | 12:07 İstanbul’da “Danışmanlık” adı altında haksız kazanç elde edilen üç iş yerine 460 bin lira idari para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; "Danışmanlık" şirketi adı altında yabancı uyruklu kişilerin ikamet izin başvurularına aracılık eden ve hazırladıkları sahte belgeleri satarak haksız kazanç sağlayan üç kişiyi gözaltına aldı. Bahçelievler'de bulunan üç iş yerine toplamda 460 bin lira idari para cezası kesildi.