DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı | Video
Kocaeli'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.
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