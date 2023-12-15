DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı | Video 15.12.2023 | 15:29 Kocaeli'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik 13 Aralıkta şafak operasyonu düzenledi. İkametlerde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.