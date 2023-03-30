Video Yaşam Denizli'de feci kaza: Tur midibüsü otomobil ile çarpıştı; 1 ölü, 22'si alman turist 24 yaralı | Video
Denizli'de feci kaza: Tur midibüsü otomobil ile çarpıştı; 1 ölü, 22'si alman turist 24 yaralı | Video

Denizli'de feci kaza: Tur midibüsü otomobil ile çarpıştı; 1 ölü, 22'si alman turist 24 yaralı | Video

30.03.2023 | 16:13

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan tur midibüsü devrildi. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken midibüsteki 22'si Alman turist 24 kişi yaralandı.

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Kaza, Sarayköy-Buldan Karayolu Yenicekent Kavşağı yakınlarında, 14.30 sıralarında meydana geldi. Alman turistleri taşıyan tur midibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, midibüsteki 22'si Alman turist 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralanan turistlerin Buldan ilçesini gezdikten sonra kaldıkları Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki otellerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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