Denizli'de feci kaza: Tur midibüsü otomobil ile çarpıştı; 1 ölü, 22'si alman turist 24 yaralı | Video
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan tur midibüsü devrildi. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken midibüsteki 22'si Alman turist 24 kişi yaralandı.
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