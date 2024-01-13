Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı | Video
Denizli’de kontrolsüz kavşakta yavaşlamadan karşıya geçmeye çalışan hafif ticari araç, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.
Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir eden otomobile ara sokaktan kontrolsüz ve süratli çıkan hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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