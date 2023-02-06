Video Yaşam Deprem bölgesi beşik gibi... 7,6 şiddetindeki artçı deprem hasarlı binayı böyle yıktı | Video
Deprem bölgesi beşik gibi... 7,6 şiddetindeki artçı deprem hasarlı binayı böyle yıktı | Video

Deprem bölgesi beşik gibi... 7,6 şiddetindeki artçı deprem hasarlı binayı böyle yıktı | Video

06.02.2023 | 14:01

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.30 sularında 7,6 şiddetinde artçı deprem yaşandı. İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi.

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10 şehirde 912 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şeklide sürüyor. Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde Ak Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu
Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattılar.

Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi artçı depremin şiddetinin 7,6 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.

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