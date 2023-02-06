Deprem bölgesi beşik gibi... 7,6 şiddetindeki artçı deprem hasarlı binayı böyle yıktı | Video
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.30 sularında 7,6 şiddetinde artçı deprem yaşandı. İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi.
Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattılar.
Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi artçı depremin şiddetinin 7,6 şiddetinde olduğunu açıkladı.
Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.
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