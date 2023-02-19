Depremin ilk görüntüsünü o paylaşmıştı! "Benim için uzaylı bile dediler" | Video

Türkiye 6 Şubat 2023’te asrın felaketine uyandı. Saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde deprem yaşandı. Twitter’da ‘uzaylılarbenibulsun’ nickini kullanan bir genç ise dehşet anlarını kayıt altına aldı ve görüntüleri faciadan birkaç dakika sonra sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları ona ‘Uzaylı’ yorumunu yaptı. Sabah Gazetesi yazarı Ferhat Ünlü ise depremdeki ‘uzaylı’ efsanesinin gerçek öyküsünü kaleme aldı.