Video Yaşam Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video

17.03.2023 | 09:57

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak? Seçim öncesi adres beyanı, depremzede vatandaşların gündeminde yer alıyor. Afetzede vatandaşların, 14 Mayıs seçimleri öncesinde adres değişikliği yapabilmeleri için bugün son gün. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, depremzedeler için adres değişikliği bildiriminin nasıl ve ne zaman kadar yapılacağı belirtildi. Öte yandan ikameti deprem bölgesinde olan fakat başka şehirlerde okuyan öğrencilerinde nasıl oy kullanacakları, YSK tarafından açıklandı. Peki, adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır, son gün ne zaman? Depremzedeler ve öğrenciler nasıl oy kullanacak?

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı | Video 00:28
Pendik’te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı | Video 17.03.2023 | 11:20
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı! İstanbul büyük risk altında | Video 05:38
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı! "İstanbul büyük risk altında" | Video 17.03.2023 | 10:21
Erzurum’da ‘Arka Sokaklar’ operasyonu | Video 00:39
Erzurum’da ‘Arka Sokaklar’ operasyonu | Video 17.03.2023 | 10:25
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video 00:59
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video 17.03.2023 | 10:26
Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı | Video 01:25
Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 10:25
Kurtarılan düzensiz göçmenler Yunan zulmünü anlattı: Hamileyim dedim yine de karnıma sopalarla vurdular | Video 06:06
Kurtarılan düzensiz göçmenler Yunan zulmünü anlattı: "Hamileyim dedim yine de karnıma sopalarla vurdular" | Video 17.03.2023 | 10:21
Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar | Video 00:39
Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar | Video 17.03.2023 | 10:21
Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını şaşırdı | Video 02:47
Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını şaşırdı | Video 17.03.2023 | 10:21
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video 01:04
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe aldırma vaadiyle dolandırdı | video 17.03.2023 | 09:49
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video 03:22
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adres değişikliği nasıl yapılacak, bugün son gün mü? | Video 17.03.2023 | 09:57
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar | Video 05:38
Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı: "Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar" | Video 17.03.2023 | 09:57
İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video 00:50
İstanbul merkezli 5 ilde sigara kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı | Video 17.03.2023 | 09:46
Fatih’te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 02:05
Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video 17.03.2023 | 09:24
Gaziantep’te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:13
Gaziantep'te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.03.2023 | 09:30
Kamyonet kavşakta hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı | Video 01:08
Kamyonet kavşakta hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 09:24
Pendik’te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 03:13
Pendik'te kamyonun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 17.03.2023 | 08:43
İstanbul’da Kökünü Kurutma Operasyonunda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:34
İstanbul'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 17.03.2023 | 08:43
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu | Video 02:38
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu | Video 17.03.2023 | 08:43
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandıran kadın yakalandı | Video 00:53
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi dolandıran kadın yakalandı | Video 17.03.2023 | 08:43
Tarihi Vaniköy Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 02:22
Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı | Video 17.03.2023 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA