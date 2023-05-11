Video Yaşam “Dezenfektan” adı altında imal edip satıyordu! Operasyonla yakalandı | Video
“Dezenfektan” adı altında imal edip satıyordu! Operasyonla yakalandı | Video

“Dezenfektan” adı altında imal edip satıyordu! Operasyonla yakalandı | Video

11.05.2023 | 10:21

İstanbul’da “Dezenfektan” ve “Yüzey Temizleyicisi” adı altında sahte içki imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi'nde bir adrese "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. "Dezenfektan" ve "Yüzey Temizleyicisi" adı altında sahte içki imalatında kullanılan etil alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 200 bin lira olan 500 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Söz konusu kişinin etil alkolleri 1'er litrelik şişelere doldurarak sipariş usulüyle tekel bayilerine ve evlere servis ettiği belirlendi.

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