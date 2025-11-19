Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42 Samsun’un Çarşamba ilçesinde akaryakıt istasyonu sahasında yürüyen trafik polisine dikkatsiz bir sürücünün çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda yaya halde bulunan trafik polisine dikkatsizce manevra yapan bir araç sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru sırt üstü yere düşerek bir süre hareketsiz kaldı. Durumu gören çevredekiler hemen yardıma koştu.Kazayı yara almadan atlatan polis memuru, kendisine çarpan sürücüyü daha dikkatli olması konusunda uyardı. Aynı sürücünün olaydan yaklaşık 20 dakika önce Samsun Çarşamba Havalimanı mevkisinde bir köpeğe çarpması sonucu aracının tamponunda hasar oluştuğu öğrenildi.Polise çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.