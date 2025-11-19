Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video
19.11.2025 | 10:42
Samsun’un Çarşamba ilçesinde akaryakıt istasyonu sahasında yürüyen trafik polisine dikkatsiz bir sürücünün çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı yara almadan atlatan polis memuru, kendisine çarpan sürücüyü daha dikkatli olması konusunda uyardı. Aynı sürücünün olaydan yaklaşık 20 dakika önce Samsun Çarşamba Havalimanı mevkisinde bir köpeğe çarpması sonucu aracının tamponunda hasar oluştuğu öğrenildi.
Polise çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
