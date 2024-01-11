Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video
Diyarbakır’da minibüsün, kontrolden çıkarak market önünde bekleyen 5 öğrenciyi önüne alıp markete girdiği kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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