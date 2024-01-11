Video Yaşam Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video

Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video

11.01.2024 | 11:32

Diyarbakır’da minibüsün, kontrolden çıkarak market önünde bekleyen 5 öğrenciyi önüne alıp markete girdiği kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi bulunan Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete daldı. O esnada market önünde bekleyen 5 öğrenci minibüsün çarpmasıyla yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:08
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 11.01.2024 | 11:32
Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video 02:48
Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video 11.01.2024 | 10:50
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:49
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 11.01.2024 | 11:23
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video 00:28
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video 11.01.2024 | 11:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 04:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 11.01.2024 | 10:32
Pendik’te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:35
Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 11.01.2024 | 10:01
Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video 00:38
Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video 11.01.2024 | 10:01
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu | Video 00:53
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu | Video 11.01.2024 | 09:33
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 00:58
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 11.01.2024 | 09:33
Pendik’te villanın çatısı alev alev yandı | Video 01:08
Pendik'te villanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2024 | 09:33
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video 00:53
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video 11.01.2024 | 08:56
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:42
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.01.2024 | 08:40
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 11.01.2024 | 06:14
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi | Video 03:06
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi | Video 11.01.2024 | 06:12
Rum polisi, Kamerunlu katilleri polise teslim eden Kıbrıslı Türkleri tutukladı | Video 01:37
Rum polisi, Kamerunlu katilleri polise teslim eden Kıbrıslı Türkleri tutukladı | Video 11.01.2024 | 06:12
Mardin’de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı | Video 01:19
Mardin’de kontrolden çıkan tır, üç araç ve bir iş yerine zarar verdi: 2 yaralı | Video 10.01.2024 | 16:20
Kedisi mama yemeyen 112’i arıyor | Video 06:15
Kedisi mama yemeyen 112'i arıyor | Video 10.01.2024 | 14:22
İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video 03:23
İstanbul’da faciadan dönüldü! Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar son anda kurtuldu | Video 10.01.2024 | 14:22
Diyarbakır’da cezaevi nakil aracı şarampole yuvarlandı: 21 yaralı | Video 02:18
Diyarbakır’da cezaevi nakil aracı şarampole yuvarlandı: 21 yaralı | Video 10.01.2024 | 14:22
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video 00:38
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video 10.01.2024 | 15:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA