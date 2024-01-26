Video Yaşam Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video
Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video

Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video

26.01.2024 | 12:00

DİYARBAKIR'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Ali Gündoğdu (19), yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Kantar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Ş. idaresindeki kamyonet, A. G. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:32
Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 26.01.2024 | 12:00
Siverek’te çöken bahçe duvarın altında kalan 2 çocuk yaralandı | Video 00:36
Siverek’te çöken bahçe duvarın altında kalan 2 çocuk yaralandı | Video 26.01.2024 | 14:16
Edirne’de şok uygulamada didik didik aranan araçlarda silahlar ele geçirildi | Video 03:13
Edirne'de şok uygulamada didik didik aranan araçlarda silahlar ele geçirildi | Video 26.01.2024 | 14:10
Bursa’da apartmanda korkutan yangın! Çıkan yangında 8’i çocuk 14 kişi dumandan zehirlendi | Video 04:04
Bursa'da apartmanda korkutan yangın! Çıkan yangında 8'i çocuk 14 kişi dumandan zehirlendi | Video 26.01.2024 | 13:58
Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım… | Video 03:32
Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: "Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…" | Video 26.01.2024 | 13:58
Zonguldak’da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 01:36
Zonguldak'da feci kaza kamerada: 3 yaralı | Video 26.01.2024 | 13:58
Camda asılı Türk bayrağını kopartarak geri dönüşüm atıklarının içine koydu | Video 00:28
Camda asılı Türk bayrağını kopartarak geri dönüşüm atıklarının içine koydu | Video 26.01.2024 | 12:39
Yunus sürüsünün kuru yük gemisiyle oyunu kameralara yansıdı | Video 01:22
Yunus sürüsünün kuru yük gemisiyle oyunu kameralara yansıdı | Video 26.01.2024 | 12:39
Sahte asistan doktor böyle yakalandı | Video 00:44
Sahte asistan doktor böyle yakalandı | Video 26.01.2024 | 12:39
Taksim’de dehşeti yaşadı! Otel yalanıyla kandırıp barda gasbedip darp ettiler | Video 02:59
Taksim’de dehşeti yaşadı! Otel yalanıyla kandırıp barda gasbedip darp ettiler | Video 26.01.2024 | 12:39
Damadını 15 kurşunla öldürdü, adliyeye sevk edilirken İyi yaptım dedi | Video 02:59
Damadını 15 kurşunla öldürdü, adliyeye sevk edilirken "İyi yaptım" dedi | Video 26.01.2024 | 13:05
Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi | Video 02:17
Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi | Video 26.01.2024 | 12:39
Dondurucu soğukta saatlerce bekledi, Alper Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini fotoğrafladı 06:04
Dondurucu soğukta saatlerce bekledi, Alper Gezeravcı’nın dolunay önünden geçişini fotoğrafladı 26.01.2024 | 12:40
Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı… | Video 02:36
Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı… | Video 26.01.2024 | 12:32
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video 05:45
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video 26.01.2024 | 12:17
Otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu | Video 03:37
Otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu | Video 26.01.2024 | 12:03
21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video 01:53
21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video 26.01.2024 | 10:53
Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 00:32
Batman’da yağış sonrası ahır çöktü: 8 yavru köpekten 5’i kurtarıldı | Video 26.01.2024 | 11:37
Bursa’da faili meçhul Taçsız Kral cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 03:00
Bursa'da faili meçhul "Taçsız Kral" cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 26.01.2024 | 11:02
Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video 03:14
Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video 26.01.2024 | 10:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA