Diyarbakır'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı | Video
DİYARBAKIR'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Ali Gündoğdu (19), yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Kantar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Ş. idaresindeki kamyonet, A. G. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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