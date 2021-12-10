Video Yaşam Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video

Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video

10.12.2021 | 12:10

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Bartın'da yaşayan İsmail Yılmaz, evinin yakınında doğada nadir görülen reishi mantarı buldu. Çin İmpatatorları tarafından tüketildiği bilinen ve birçok hastalığa iyi geldiği öğrenilen mantar piyasada bin ila 2 bin lira arasında alıcı buluyor.

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Ulus ilçesine bağlı Drahna Vadisi Küre Dağları eteklerinde ilk defa halk dilinde ölümsüzlük mantarı olarak bilinen reishi mantarına rastlandı. İstanbul'da fotoğrafçılık yaptıktan sonra emekli olup köyüne yerleşen 60 yaşındaki İsmail Yılmaz, evinin yakınında tesadüfen bir mantara rastladı. Mantarı toplayarak evine gelen Yılmaz, internetten yaptığı araştırmada mantarın doğada nadir görülen reishi mantarı olduğunu öğrendi. Çin'de 2 bin yılı aşkın süredir kullanılan ve imparatorların tükettiği mantarın kilosu ise piyasada bin ila 2 bin lira arasından alıcı buluyor.;

Bulduğu üç adet mantarı muhafaza altına alan Yılmaz, "Bu mantarı mümkün değil bulamıyorduk. Böyle mantar bulamıyorduk. Enteresan bir şekilde mantarı bulduk. İnternetten araştırdık. Bu mantarın birebir çok fotoğrafları var. Reishi mantarı olduğunu öğrendim. Kilosu bin lira ile 2 bin lira arasında alıcı buluyormuş. Müşterisini bulursak satarız. İstanbul'da fotoğrafçılıkla hayatımı geçindirdim. Memleketime geldim emekli olduktan sonra. Doğayı, ormanı sevdiğim için mantarları merak ederim. Bu mantarın da imparator mantarı olduğunu öğrendim. Ben bunu tesadüf eseri buldum. Mutluyum. Tüketimini tam bilemiyorum. Faydalarının çok fazla olduğunu okudum. Bu bölgede üniversite tarafından da aranıyordu. Çok önemli bir mantar olduğunu görünce şaşırdım" diye konuştu.

Mantar türü Çin olmak üzere Japonya, Kore, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerde çay olarak da tüketiliyor. Mantar genellikle öğütülerek toz haline getiriliyor ve kurutulduktan sonra demleme usülü tüketiliyor. Reishi mantarı cilt için en önemli etki olan anti aging içerdiğinden yaşlanmayı geciktirirken hücrelerin hızla yenilenmesini sağlıyor. Mantar, içerdiği sıvı nedeniyle vücuttaki oksijeni artırıyor.

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