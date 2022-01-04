Dolandırıcılar, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yapmışlar | Video

Ünlü yayıncılık platformu twitch'i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin, twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edildi.