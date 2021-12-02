“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar! | Video

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İstanbul’da arkadaşlarına “Dolaşacağız” diyerek araç kiralatan ve o araçla soygun yapan üç kişi yakalandı.