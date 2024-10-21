Video Yaşam Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video

Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video

21.10.2024 | 12:40

İstanbul Esenyurt’ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında çiçeğini arkadaşlarına atan gelin çıkan arbede sırasında yere düştü. Diğer bir düğünde de damadın arkadaşları takı olarak jant ve plaka taktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenyurt'ta aynı gün gerçekleşen iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında gelin, çiçeğini arkadaşlarına atmak istediği sırada arbede yaşandı. Bu sırada çiçeği almak için mücadele eden iki erkek gelinle birlikte yere düştü. Bir başka düğünde ise damadın arkadaşları, takı töreninde sıra dışı bir kortej yaptı. 5 arkadaş ellerindeki plaka ve araba jantlarını damada takarken, o anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:59
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.10.2024 | 13:01
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 00:44
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 21.10.2024 | 12:40
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 02:23
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 21.10.2024 | 12:40
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ’’FETÖ’nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik’’ | Video 07:42
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ''FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik'' | Video 21.10.2024 | 12:40
Maltepe’de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:21
Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 21.10.2024 | 12:40
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 00:53
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 21.10.2024 | 12:40
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 00:57
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 21.10.2024 | 11:08
Rize’de korku dolu anlar: Heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı | Video 03:57
Rize'de korku dolu anlar: Heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı | Video 21.10.2024 | 11:05
Rize’de heyelan! 3 ev yıkıldı | Video 07:31
Rize'de heyelan! 3 ev yıkıldı | Video 21.10.2024 | 08:55
Rize Çayeli’de toprak kayması: 3 ev yıkıldı 00:32
Rize Çayeli'de toprak kayması: 3 ev yıkıldı 21.10.2024 | 08:48
Afyonkarahisar’da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada 00:15
Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada 21.10.2024 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 06:33
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 20.10.2024 | 23:36
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! 03:55
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! 20.10.2024 | 23:33
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye ‘kapalıdır’ yazısı asıldı | Video 04:56
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastaneye ‘kapalıdır’ yazısı asıldı | Video 20.10.2024 | 16:26
Yatırım vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen fenomen hakkında iddianame hazırlandı | Video 05:11
Yatırım vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen fenomen hakkında iddianame hazırlandı | Video 20.10.2024 | 16:26
Yüzüğü önce denedi ardından böyle çaldı | Video 03:13
Yüzüğü önce denedi ardından böyle çaldı | Video 20.10.2024 | 12:50
SON DAKİKA! İstanbul Fikirtepe’de korkutan yangın! İşte ilk görüntüler | Video 00:38
SON DAKİKA! İstanbul Fikirtepe'de korkutan yangın! İşte ilk görüntüler | Video 20.10.2024 | 12:29
Küçükçekmece’de kumar oynatılan iş yerine baskın: 21 kişiye 134 bin lira para cezası | Video 00:16
Küçükçekmece’de kumar oynatılan iş yerine baskın: 21 kişiye 134 bin lira para cezası | Video 20.10.2024 | 11:12
Sedyede geldiği hastaneden hırsızlık yaparak kaçtı | Video 01:38
Sedyede geldiği hastaneden hırsızlık yaparak kaçtı | Video 20.10.2024 | 11:11
Drift atan magandalara mahalleli tepki gösterdi | Video 00:41
Drift atan magandalara mahalleli tepki gösterdi | Video 20.10.2024 | 11:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA