Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video
İstanbul Esenyurt’ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Nikah sonrasında çiçeğini arkadaşlarına atan gelin çıkan arbede sırasında yere düştü. Diğer bir düğünde de damadın arkadaşları takı olarak jant ve plaka taktı. O anlar ise kameraya yansıdı.
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