Kadıköy’de emlakçı kavgasında kan aktı: 2 ölü | Video 14.12.2024 | 09:40 A)Kadıköy’de alacak verecek tartışması yaşayan 2 emlakçı buluştukları müteahhit ofisinde silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda 2 emlakçı hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8.katındaki ofiste meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhitin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 emlakçı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahısların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.