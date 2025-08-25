Video Yaşam Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video

Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video

25.08.2025 | 09:34

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada damadın anneannesi pompalı tüfekle vurularak öldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın anneannesi Eşe Adamhasan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Eşe Adamhasan'ın öldüğünü tespit etti. Eşe Adamhasan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilerek yakalanması çalışması başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 00:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 25.08.2025 | 09:34
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 02:00
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 25.08.2025 | 09:33
TEM Otoyolu’nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
Milyoner’de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16
Kocaeli’de ağaçlık alanda yangın | Video 01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
Halit Yukay’ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04
Kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırmış | Video 01:46
Kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırmış | Video 24.08.2025 | 13:12
Halk otobüsü şoförüne Neden baktın? tehdidi kamerada | Video 02:32
Halk otobüsü şoförüne "Neden baktın?" tehdidi kamerada | Video 24.08.2025 | 12:45
Osmanlı’nın kayıp gemisi Akdeniz’de bulundu | Video 01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 01:07
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07
Şanlıurfa’da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 02:41
Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 24.08.2025 | 11:07
Kayıp iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video 00:57
Kayıp iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video 24.08.2025 | 10:53
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 02:30
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 24.08.2025 | 10:53
Motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki anne ve kızına böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:56
Motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki anne ve kızına böyle çarptı: 2 yaralı | Video 24.08.2025 | 10:19
Bursa’da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 00:32
Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 24.08.2025 | 09:39
Sultangazi’de müşteri gibi girdiği dükkandan çanta çalan kadın kamerada | Video 02:13
Sultangazi'de müşteri gibi girdiği dükkandan çanta çalan kadın kamerada | Video 24.08.2025 | 09:34
Öğrencileri Mersin’e tatile getiren minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:07
Öğrencileri Mersin'e tatile getiren minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var | Video 24.08.2025 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY