Durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo esrar ele geçirildi: 6 gözaltı | Video
Adana’da durdurulan tırın dorsesinde straforlar içinde 87 kilo 250 gram esrar ele geçirirken, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Tır sürücüsü Yaşar E.'nin ifadesinde "Ben normal yük aldığımı zannediyordum. Araçta esrar olduğundan haberim yoktu" dediği, Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A.'nın suçlamaları kabul etmediği, diğer şüpheli Necati A.'nın ise "87 kilogram esrarın hepsi benim" diyerek suçu kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
00:48
Kütahya’da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı | Video 14.01.2023 | 09:59
01:12
Beylikdüzü'nde kaza yapan kadın, eline sopa alıp tehditler savurdu | Video 14.01.2023 | 09:59
03:30
Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 14.01.2023 | 09:13
00:32
01:03
Tekirdağ’da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 14.01.2023 | 09:13
00:25
Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı | Video 13.01.2023 | 22:48
00:54
Dev projede tarih verildi: Türkiye’nin en büyüğü olacak... | Video 13.01.2023 | 22:41
03:24
Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 13.01.2023 | 15:40
03:35
03:35
01:20
Dernekte kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza | Video 13.01.2023 | 15:31
00:16
Kuşadası’nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 15:16
00:38
00:49
Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video 13.01.2023 | 13:20
03:00
01:10
00:32
İşkence gördüğü babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi | Video 13.01.2023 | 13:27
00:33
Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video 13.01.2023 | 13:20
01:50
Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video 13.01.2023 | 13:20