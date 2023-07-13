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Düzce'deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video

Düzce'deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video

13.07.2023 | 10:25

Son 25 yılın en yüksek yağış rakamlarına ulaşılan Düzce’de rafting tesisleri sulara gömüldü. 2 hafta hizmet veremeyecek tesisler, suların çekilmesini bekliyor.

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Düzce'ye bir günde 260 kilogram yapış düşmesinin ardından meydana gelen taşkınlarda, yaralar sarılmaya devam ediyor. Yığılca, Gölyaka ve Cumayeri'nde bir çok noktada oluşan taşkınlarla yüzlerce ev sular altında kaldı. Suların çekilmesi ile birlikte çalışmalar devam ederken, rafting tesisleri halen sular altında. Suların mevsim normallerine dönmesini bekleyen işletmeciler, tam sezonunda tesislerin 2 hafta hizmet veremeyeceğini belirtti. İşletmelerde binlerce liralık hasarın olduğunu vurgulayarak işletmeci Orhan Ustaoğlu, "O akşam hepimiz tesislerimizin başındaydık. Yağmur burada çok şiddetli olmadı ama nehir yükseldi. Nehir yükselmeye başlayınca tüm tesisler sular altında kaldı. Yukarıya yağan yağmurlar bizi daha çok etkiledi. Yani nehirden geldi su. Rafting bu durumdan etkilendi. Sezonu seçim yasaklarından ötürü açamamıştık. 1 ay önce ufak çaplı bir su taşkını vakası yaşamıştık. Şimdi daha büyüğü geldi. Yaklaşık 2-3 hafta daha tesislerimiz kapalı kalacak. Tüm tesislerde binlerce liralık hasar var. Buna sezonda gelecek turistleri de eklersek rakam daha yukarılara çıkıyor. Rehberlerimiz de bu süreçte çalışamayacak. Bu sefer zarar saha üst noktalara çıkacak" ifadelerini kullandı.

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