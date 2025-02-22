Edirne'de dolandırıcılık operasyonu: 24 sahte altın ve 52 bin TL ele geçirildi | Video
Edirne'de sahte altınları bozdurmak üzere kuyumcuları dolaşan ve ihbar üzerine takibe alınarak yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli şahıslar Y. T. , B.T. ve M.E. kiralık araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Araçta ve şahısların üst aramasında ele geçirilen 24 adet sahte 1 gram altın ve 52 bin 445 TL paraya savcı talimatıyla el konuldu.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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