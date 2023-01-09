Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi | Video

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Ege Denizi'nde bugün saat 11.00 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yüzeyden 12.75 kilometre derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hissedildi.