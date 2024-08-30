Video Yaşam Erzincanlı sevimli ikizler sosyal medyada fenomen oldu | Video
Erzincanlı sevimli ikizler sosyal medyada fenomen oldu | Video

Erzincanlı sevimli ikizler sosyal medyada fenomen oldu | Video

30.08.2024 | 09:01

Erzincan'da yaşayan 22 aylık çift yumurta ikizleri Azra ve Elif Aksu, videoları ile sosyal medyada fenomen oldu.

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Köydeki gündelik işleri yapan sevimli ikizler, anneleri Betül Aksu tarafından çekilen videolar ile 2 ay gibi kısa bir sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Videolarda bahçeyi sulayan, kiraz toplayan, koyunları otlatan, kümesten yumurta toplayan ve mutfağa girerek hamur işi yapan ikizlerin her bir paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyanın yeni fenomenleri minik ikizler, köy hayatının doğallığını ve samimiyetini gözler önüne serdi.
Kullanıcıların ilgiyle takip ettiği videoları çeken ikizlerin annesi Betül Aksu, "Normal köy hayatında bir şeyler yaparken kızların sulara falan girmesi hoşuma gitti. O şekilde video çekmeye başladım. Daha sonra görüntüleri sosyal medyaya attığım zaman yoğun ilgiyle karşılaştım. Birçok mesaj aldık. Özellikle ikiz oldukları için sanıyorum, birbirleriyle olan hareketlerinden dolayı mesaj çok aldık. Kısa sürede birçok takipçiye ulaştık. Hoşumuza gidince kiraz videosu gibi videolarla destekledik. Herkes beğenince bizde işe daha fazla yoğunlaştık." dedi.

Sevimli ikizlerin babası Mehmet Sefa Aksu ise "Yaklaşık 2 ay önce anneleri video çekerek sosyal medyaya atmış. Videolar çok fazla izlenince güzel tepkiler almaya başladık. Doğal hayat, köy hayatı olması insanların ilgisini çekti. Çocuklar için de güzel oluyor. Burada doğal bir hayat sürüyorlar. Bizde onlarla birlikte eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

Azra ve Elif Aksu'nun doğal yaşamları sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılmaya devam ediyor.

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