Video Yaşam Esenyurt'ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu | Video
Esenyurt'ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu | Video

Esenyurt'ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu | Video

17.11.2021 | 13:57

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Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk hafif şekilde yaralanırken, mahalle sakinleri bir daha buna benzer bir kaza yaşanmaması için caddeye tümsek ve kasis yapılmasını istedi. Yaşanan o kaza anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kaza, dün öğlen saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Mustafa İzbero bakkala gitmek için işyerinden çıktı. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen İzbero'ya, seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kafasını arabanın camına vuran küçük çocuk, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan İzbero'nun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"BİR AN ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM "
Yaşadığı kaza anlarını anlatan Mustafa İzbero, "İş yerinden çıktım, bakkala gidecektim. Büyük araba geçti, diğerini görmedim. Diğer araba çarptı. Kafam cama çarptı. Orada korktum. Normal hızındaydı, frene basınca kaydı. Bana öyle vurdu. Bir şey olmasından korktum. Ölümle burun buruna geldim. Kaza yapan bir başkası da olabilirdi hatta insanlar hayatını kaybedebilir" dedi.

"BİZ BURADA KİMSE ÖLMESİN İSTİYORUZ"
Kaza sonrasında küçük çocuğa yardım eden bir vatandaş ise, "Bir buçuk yıla yakındır bu mahallede oturuyorum. Bu caddede insanlar bazen ölümle burun buruna geliyor. Burada sadece bu arkadaşa çarpmadılar. Burada defalarca kaza oldu. Biz bunu büyükşehir ve Esenyurt Belediyesi'ne bildirdik ama hiçbir şekilde bununla ilgilenilmedi. Bize UKOME kararını ilettiler. Buraya ya ışık ya da kasis yapılsın istiyoruz. Biz burada ölüm olmasın istiyoruz" diye konuştu.

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