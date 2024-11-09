Esenyurt'ta güzellik merkezinden dövme sildirme işlemi yaptıran kadın, “Kolumu yaktılar” 09.11.2024 | 12:01 İstanbul Esenyurt'ta dövme sildirmek için bir güzellik merkeziyle anlaşan kadın, iddiasına göre işlem sırasında 2.derece yanıkla karşılaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre yaklaşık 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ isimli kadın, üçüncü seansın ardından kolunun belirli bir kısmının yandığını fark eti. Bunun üzerine hastaneye giden Özüağ, kolunun durumunun normal olmadığını öğrendi. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi.