Video Yaşam Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video
Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video

Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video

05.09.2022 | 12:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kız Kulesi yıkıldı iddialarına görüntülü yalanlama | Video 04:34
Kız Kulesi yıkıldı iddialarına görüntülü yalanlama | Video 05.09.2022 | 12:58
Esenyurt’ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video 04:01
Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video 05.09.2022 | 12:55
Yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı | Video 00:46
Yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı | Video 05.09.2022 | 12:28
Düğün magandaları suçüstü yakalandı | Video 00:09
Düğün magandaları suçüstü yakalandı | Video 05.09.2022 | 12:37
Eşine miras şakası yaptı, görüntüler milyonlarca kez izlendi | Video 01:11
Eşine miras şakası yaptı, görüntüler milyonlarca kez izlendi | Video 05.09.2022 | 12:10
Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi | Video 01:58
Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu: 20 metrelik ağaç mesire alanına devrildi | Video 05.09.2022 | 11:47
Kapı göbeğini patlatıp 2 çelik kasayı soydular | Video 02:27
Kapı göbeğini patlatıp 2 çelik kasayı soydular | Video 05.09.2022 | 11:48
21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı | Video 02:02
21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı | Video 05.09.2022 | 11:45
Şehir magandası kısa sürede yakalandı | Video 00:18
Şehir magandası kısa sürede yakalandı | Video 05.09.2022 | 11:44
Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video 01:39
Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 11:29
Amasra’da yangın; 2 kafe ve 3 büfe küle döndü | Video 03:53
Amasra’da yangın; 2 kafe ve 3 büfe küle döndü | Video 05.09.2022 | 11:16
Sancaktepe’de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 02:44
Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 05.09.2022 | 10:24
Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 00:25
Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 10:50
İstanbul’da zehir tacirine suçüstü | Video 01:00
İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video 05.09.2022 | 10:34
Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 01:15
Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 05.09.2022 | 10:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.09.2022 | 10:31
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 01:40
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 05.09.2022 | 10:06
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 01:01
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 05.09.2022 | 10:37
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 01:41
Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 05.09.2022 | 10:06
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video 01:58
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video 05.09.2022 | 10:06

Esenyurt'ta 21 farklı suçtan aranan araç ve işyeri hırsızları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 21 farklı "Otodan ve işyerinden hırsızlık" suçlarından aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık yaptığı araç izlenerek tespit edilen H.K. isimli şahıs, polisin "dur" ihtarına uymazken kovalamaca sonucunda yakalandı.

Şüpheli ifadesinde beraber hırsızlık yaptığı R.D. ve K.G. isimli şahısların adreslerini verdi. R.D ve K.G. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada bir adet yan keski, bir adet levye, bir adet demir kesme aleti, bir adet kerpeten, 50 adet kutu jilet, 550 adet farklı markalara ait şampuan, 4 adet hoparlör, bir adet bas sistemi bir adet monitör ve bir adet kimlik kartı ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA