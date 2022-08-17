Video Yaşam Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı | Video
Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı | Video

Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı | Video

17.08.2022 | 09:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı | Video 01:05
Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı | Video 17.08.2022 | 09:00
Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar | Video 04:14
Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar | Video 17.08.2022 | 08:53
Büyük Marmara depreminde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı | Video 05:08
Büyük Marmara depreminde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı | Video 17.08.2022 | 08:53
Adana’da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu | Video 01:06
Adana’da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu | Video 17.08.2022 | 08:53
Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü | Video 01:36
Metrelerce savrulan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü | Video 17.08.2022 | 01:39
Deniz kaplumbağalarına tilki tehlikesi | Video 00:21
Deniz kaplumbağalarına tilki tehlikesi | Video 16.08.2022 | 22:13
Ankara’daki selde suyun saniyeler içerisinde hızla yükselme anı kamerada | Video 08:03
Ankara'daki selde suyun saniyeler içerisinde hızla yükselme anı kamerada | Video 16.08.2022 | 18:11
Kırklareli’de çıkan yangında samanlar küle döndü | Video 00:16
Kırklareli’de çıkan yangında samanlar küle döndü | Video 16.08.2022 | 16:53
Kağıthane Sadabad Viyadüğü’nde bir otomobil alev alev yandı | Video 01:59
Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde bir otomobil alev alev yandı | Video 16.08.2022 | 16:17
Beşiktaş’ta kamyonet çiçekçiye daldı: 2 yaralı | Video 03:22
Beşiktaş’ta kamyonet çiçekçiye daldı: 2 yaralı | Video 16.08.2022 | 16:12
Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede | Video 02:02
Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede | Video 16.08.2022 | 15:05
Şehir eşkıyası genç sokak ortasında havaya ateş açıp kaçtı... O anlar kamerada | Video 00:45
Şehir eşkıyası genç sokak ortasında havaya ateş açıp kaçtı... O anlar kamerada | Video 16.08.2022 | 15:01
İstanbul Kadıköy’de sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar | Video 04:07
İstanbul Kadıköy'de sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar | Video 16.08.2022 | 13:21
Ece Erken duruşma salonunda bayıldı! Sağlık durumu ile ilgili avukatından ilk açıklama geldi | Video 01:48
Ece Erken duruşma salonunda bayıldı! Sağlık durumu ile ilgili avukatından ilk açıklama geldi | Video 16.08.2022 | 13:15
İstanbul’da sahte deterjan operasyonu: Piyasa değeri iki milyon... | Video 00:31
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu: Piyasa değeri iki milyon... | Video 16.08.2022 | 12:51
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama | Video 01:09
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama | Video 16.08.2022 | 12:53
Kağıthane’de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:21
Kağıthane’de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.08.2022 | 11:57
TEM Otoyolu’nda şoke eden görüntü: Yolun ortasında duran yaya kazaya yol açtı! İşte o anlar | Video 00:50
TEM Otoyolu'nda şoke eden görüntü: Yolun ortasında duran yaya kazaya yol açtı! İşte o anlar | Video 16.08.2022 | 12:08
Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:50
Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 16.08.2022 | 10:51
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu | Video 04:36
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu | Video 16.08.2022 | 10:51

Konya’da 22 yaşındaki Ayşe Hilal İçelli, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Hacı Mehmet Yiğit (23) tarafından emniyetten evine dönerken tekme-tokat dövüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dehşeti yaşatan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yiğit, “Yaralama suçuyla ilgili bir bilgim yok. Bilincim yerinde değildi, hatırlamıyorum” dedi. Hacı Mehmet Yiğit hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir fabrikada makine operatörü olarak çalışan Ayşe Hilal İçelli, 3 yıl önce Hacı Mehmet Yiğit ile tanıştı. Kısa sürede sevgili olan çiftin ilişkisi 1,5 önce İçelli'nin isteği üzerine sona erdi. Ancak takıntılı sevgili ayrılığı kabul etmeyip, genç kızı rahatsız etmeye başladı. Hacı Mehmet Yiğit, 24 Nisan gecesi iddiaya göre genç kızın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesindeki evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulunuldu. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi olan genç kız, 25 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

'EMNİYETTEN EVİNE DÖNERKEN DAYAK ATTI'
Bu süre içerisinde genç kızı rahatsız etmeye devam eden Hacı Mehmet Yiğit, Mayıs ayında genç kızın evinin önünde beklemeye başladı. Bunun gören genç kızda yeniden emniyete giderek şikayette bulundu. Emniyet çıkışında bir arkadaşı ile evine doğru giden İçelli, oturduğu apartmanın girişinde Yiğit'in saldırısına uğradı. Genç kız tekme-tokat dövülürken bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İçelli'de yeniden emniyete giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hacı Mehmet Yiğit hakkında 'tehdit, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame Konya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ATTIĞI DAYAĞI HATIRLAMIYORMUŞ
İddianamede şüpheli Hacı Mehmet Yiğit'in Ayşe Hilal İçelli'yi "senin iş yerinin önünde bekleyeceğim, olmadı takip edeceğim zorla tutup konuşacağım seninle" ve "seninle görüşeceğiz, ağabeyinin de kemiklerini kıracağım" diyerek tehditler ettiği, belirli zamanlarda ısrarla arayarak ve mesaj atarak rahatsız ettiği ifadelerine yer verildi.

İddianamede ayrıca Yiğit'in üzerine atılı tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını kabul etmediği, yaralama suçuyla ilgili olarak da bilgisinin olmadığını, bilincinin yerinde olmadığını, hatırlamadığını söyleyerek kaçamaklı savunma yaptığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA