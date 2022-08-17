Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı | Video

Konya’da 22 yaşındaki Ayşe Hilal İçelli, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Hacı Mehmet Yiğit (23) tarafından emniyetten evine dönerken tekme-tokat dövüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen dehşeti yaşatan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yiğit, “Yaralama suçuyla ilgili bir bilgim yok. Bilincim yerinde değildi, hatırlamıyorum” dedi. Hacı Mehmet Yiğit hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir fabrikada makine operatörü olarak çalışan Ayşe Hilal İçelli, 3 yıl önce Hacı Mehmet Yiğit ile tanıştı. Kısa sürede sevgili olan çiftin ilişkisi 1,5 önce İçelli'nin isteği üzerine sona erdi. Ancak takıntılı sevgili ayrılığı kabul etmeyip, genç kızı rahatsız etmeye başladı. Hacı Mehmet Yiğit, 24 Nisan gecesi iddiaya göre genç kızın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesindeki evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulunuldu. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi olan genç kız, 25 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

'EMNİYETTEN EVİNE DÖNERKEN DAYAK ATTI'

Bu süre içerisinde genç kızı rahatsız etmeye devam eden Hacı Mehmet Yiğit, Mayıs ayında genç kızın evinin önünde beklemeye başladı. Bunun gören genç kızda yeniden emniyete giderek şikayette bulundu. Emniyet çıkışında bir arkadaşı ile evine doğru giden İçelli, oturduğu apartmanın girişinde Yiğit'in saldırısına uğradı. Genç kız tekme-tokat dövülürken bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İçelli'de yeniden emniyete giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hacı Mehmet Yiğit hakkında 'tehdit, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame Konya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ATTIĞI DAYAĞI HATIRLAMIYORMUŞ

İddianamede şüpheli Hacı Mehmet Yiğit'in Ayşe Hilal İçelli'yi "senin iş yerinin önünde bekleyeceğim, olmadı takip edeceğim zorla tutup konuşacağım seninle" ve "seninle görüşeceğiz, ağabeyinin de kemiklerini kıracağım" diyerek tehditler ettiği, belirli zamanlarda ısrarla arayarak ve mesaj atarak rahatsız ettiği ifadelerine yer verildi.

İddianamede ayrıca Yiğit'in üzerine atılı tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını kabul etmediği, yaralama suçuyla ilgili olarak da bilgisinin olmadığını, bilincinin yerinde olmadığını, hatırlamadığını söyleyerek kaçamaklı savunma yaptığı belirtildi.