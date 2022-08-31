Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video

ATV’nin reytingleri alt-üst eden programı Esra Erol’da bugün gözyaşları adeta sel oldu. 18 yaşındaki Kadir, evlatlık olarak verildiğini öğrenip gerçek ailesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Bu isteği geri çevirmeyen ünlü sunucu, bugün Kadir’i annesine ve kardeşlerine 18 yıl sonra kavuşturarak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Kadir’in annesine kavuşma anları, hem Esra Erol’u, hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol canlı yayınına damga vuran o anlar!