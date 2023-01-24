Video Yaşam Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video
Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video

Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video

24.01.2023 | 22:52

ATV ekranlarının en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bugün inanılmaz ve akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Esra Erol programına katılan Ayşegül Sayın, eşi İsmet Sayın'ın annesi ile ilgili anlattıkları ile herkesi şaşırttı. 2 çocuk annesi Ayşegül Sayın, aldatıldığını ve eşinin ailesi tarafından özellikle de kayınvalidesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. İşte Esra Erol'da akıllara durgunluk veren o olay!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video 20:28
Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video 24.01.2023 | 22:52
Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu | Video 00:50
Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu | Video 24.01.2023 | 16:50
Afyonkarahisar’da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 00:16
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 24.01.2023 | 16:40
Otogarda işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 6 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:22
Otogarda işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 6 şahıs adliyeye sevk edildi | Video 24.01.2023 | 16:06
Tekirdağ emniyetinden ortak şube operasyonu: 5 tutuklu | Video 00:13
Tekirdağ emniyetinden ortak şube operasyonu: 5 tutuklu | Video 24.01.2023 | 13:51
107 kilo eroinin bulunduğu tırda yakalanan sanık: Sırf otobüse para vermemek için tıra bindim, cezaevine girdim 01:26
107 kilo eroinin bulunduğu tırda yakalanan sanık: "Sırf otobüse para vermemek için tıra bindim, cezaevine girdim" 24.01.2023 | 15:31
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:26
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 24.01.2023 | 14:46
Müge Anlı’daki Renginar’ı ayakkabından su içerim diyerek dolandıran sevgiliden olay sözler: Çoraplarımı koklardı 08:02
Müge Anlı’daki Renginar'ı "ayakkabından su içerim" diyerek dolandıran sevgiliden olay sözler: "Çoraplarımı koklardı" 24.01.2023 | 13:43
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 01:59
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 24.01.2023 | 12:35
Pendik’te kontak anahtarı üzerinde bırakılan ticari araç böyle çalındı | Video 00:29
Pendik’te kontak anahtarı üzerinde bırakılan ticari araç böyle çalındı | Video 24.01.2023 | 12:34
Şarkıcı Seçil’in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi: Pusu kurup canice öldürdüler! | Video 05:19
Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü eski sevgilisinin ağabeyi: "Pusu kurup canice öldürdüler!" | Video 24.01.2023 | 12:00
Bahçelievler’de esnafı bıçak ve silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:24
Bahçelievler'de esnafı bıçak ve silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı | Video 24.01.2023 | 11:52
Siirt’te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video 03:19
Siirt'te acı olay! 50 metre yükseklikten atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı | Video 24.01.2023 | 11:25
Gaziantep’te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:13
Gaziantep'te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 24.01.2023 | 11:09
Fatih’te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 02:58
Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 24.01.2023 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 05:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 24.01.2023 | 10:29
Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık: Lüks villaları soyup, 1’er milyon TL çaldılar! | Video 04:53
Diyarbakır’da akılalmaz hırsızlık: Lüks villaları soyup, 1’er milyon TL çaldılar! | Video 24.01.2023 | 10:19
Denizli’de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 01:01
Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 24.01.2023 | 10:11
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 02:12
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 02:17
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 24.01.2023 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA