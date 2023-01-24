Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video
ATV ekranlarının en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bugün inanılmaz ve akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Esra Erol programına katılan Ayşegül Sayın, eşi İsmet Sayın'ın annesi ile ilgili anlattıkları ile herkesi şaşırttı. 2 çocuk annesi Ayşegül Sayın, aldatıldığını ve eşinin ailesi tarafından özellikle de kayınvalidesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. İşte Esra Erol'da akıllara durgunluk veren o olay!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:28
00:50
Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu | Video 24.01.2023 | 16:50
00:16
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 24.01.2023 | 16:40
02:22
00:13
Tekirdağ emniyetinden ortak şube operasyonu: 5 tutuklu | Video 24.01.2023 | 13:51
01:26
00:26
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 24.01.2023 | 14:46
08:02
01:59
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 24.01.2023 | 12:35
00:29
05:19
00:24
03:19
01:13
Gaziantep'te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 24.01.2023 | 11:09
02:58
Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 24.01.2023 | 10:30
05:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 24.01.2023 | 10:29
04:53
01:01
Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 24.01.2023 | 10:11
02:12
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07
02:17
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 24.01.2023 | 10:03