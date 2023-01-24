Esra Erol’da akılalmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! | Video

ATV ekranlarının en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bugün inanılmaz ve akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Esra Erol programına katılan Ayşegül Sayın, eşi İsmet Sayın'ın annesi ile ilgili anlattıkları ile herkesi şaşırttı. 2 çocuk annesi Ayşegül Sayın, aldatıldığını ve eşinin ailesi tarafından özellikle de kayınvalidesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. İşte Esra Erol'da akıllara durgunluk veren o olay!