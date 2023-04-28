Esra Erol’da akılalmaz olay! Poşet vermek için çıkan 12 yaşındaki Sıla Tuana nerede? | Video

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bugün yaşananlar adeta bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Programa katılan Cevahir ve Sıla’nın babası Orçun, ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Orçun’un teyzesi Cevahir ve baba Orçun, 12 yaşındaki Sıla Tuana’nın kaçırıldığını ve kızlarına ulaşamadığını dile getirdi. Programda yaşananlar izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol’da yaşananlar!