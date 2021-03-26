Video Yaşam Esra Erol'da şoke eden olay: İki elti aynı adama kaçtı! Mağdur kocadan canlı yayında flaş açıklamalar...

Esra Erol'da şoke eden olay: İki elti aynı adama kaçtı! Mağdur kocadan canlı yayında flaş açıklamalar...

Esra Erol'da şoke eden olay: İki elti aynı adama kaçtı! Mağdur kocadan canlı yayında flaş açıklamalar...
26.03.2021 | 15:47

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Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkan gerçek şoke etti! Ersa Erol'da canlı yayınında Mehmet Duman ve kardeşinin karısının Muammer Ay isimli adamla beraber kaçtığı ortaya çıktı.

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Hem eşinin hem de kardeşinin eşinin Muammer Ay'a kaçtığını iddia eden Mehmet Bey, 17 yıldır evli olduğunu belirtti.

Mehmet Bey'in yengesi Hamide Duman'ın 14 yıldır evli olduğu, 3 çocuğu olduğu belirtildi. İki eltinin de adının Hamide Duman olduğu söylendi. Mehmet Bey, sabah işe gitmek için uyandığında eşinin telefonunda Muammer Ay isimli kişinin numarasını gördüğünü, eşine ise ben daha önce bu adamın numarasını senden silmiştim neden sende duruyor hala deyince, eşinin ise önceden Muammer Bey'e borcu olduğu için iletişime geçtiklerini, eşinin telefonunda Muammer Bey'i YUU diye kaydetmiş olduğunu sözlerine ekledi. Mehmet Bey, eşi ile öğlen 3'te alışverişe gideceklerini ama eşinden haber alamadığını, çocuklara sorduğunda Hamide Hanım yani yengesi ile pazara gittiklerini belirtti. Mehmet Bey haber alamayınca polise gidip başvuru yaptığını vurguladı.

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