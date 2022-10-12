Etiler'de güvenlik görevlisine darp kamerada | Video

Etiler'de bir sitenin önünde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Görevlinin darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiler Nisbetiye Caddesi'nde bulunan bir sitenin önünde 10 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde toplanan grup, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdi. Sitenin güvenlik görevlisi, toplanan gruba gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen gruptakilerin, güvenlik görevlisine karşılık vermesiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra grup üyeleri tekme ve tokatlarla güvenlik görevlisine saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle son bulurken, güvenlik görevlisini darbeden gruptakiler olay yerinden uzaklaştı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Site önünde bekleyen grubun güvenlik görevlisine saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grup üyelerinin güvenlik görevlisini tekme tokat darbettiği anlar yer alıyor. Ardından kavganın araya girenler tarafından ayrıldığı görülüyor.