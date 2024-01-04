Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira artışı iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay anında küçük bir çocuğun da tüm yaşananlara şahit olduğu görüldü. İkili arasındaki çıkan arbede tarafların birbirinden şikayetçi olması ile sonuçlandı.