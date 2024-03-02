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Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı

Evine su taşıyan husumetlisine kurşun yağdırdı

02.03.2024 | 21:40

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan 22 yaşındaki genç yaralandı. Olay, 19.50 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özpolat sokak içerisinde ikamet eden M.Y. (22) kardeşi Y.Y. ile birlikte su almaya gitti.

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