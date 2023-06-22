Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu: "Yoğun bakımda..." | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da yengesinin tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alıp kayıplara karışan, Ezel Bayraktar yeniden gündem oldu. Anlı, Bayraktar'ın hasta yengesinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.