Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu: "Yoğun bakımda..." | Video
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da yengesinin tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alıp kayıplara karışan, Ezel Bayraktar yeniden gündem oldu. Anlı, Bayraktar'ın hasta yengesinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
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