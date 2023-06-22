Video Yaşam Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu: "Yoğun bakımda..." | Video
Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu:

Ezel Bayraktar olayına dair üzen haberi Müge Anlı duyurdu: "Yoğun bakımda..." | Video

22.06.2023 | 15:56

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da yengesinin tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alıp kayıplara karışan, Ezel Bayraktar yeniden gündem oldu. Anlı, Bayraktar'ın hasta yengesinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

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