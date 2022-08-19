Video Yaşam Fabrika yangınındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video
Fabrika yangınındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Fabrika yangınındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video

19.08.2022 | 11:44

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Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya ve çelik kapı fabrikalarının mağazalarında çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının mağazasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yandaki çelik kapı fabrikası mağazasına da sıçrarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, yanan iş yerlerinin kapıları da iş makineleri yardımıyla kırılarak itfaiyenin içeri girmesi sağlandı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına çıkan yangında mağazalar kullanılamaz hale gelirken, meydana gelen hasar gündüz ortaya çıktı.

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