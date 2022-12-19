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OTOMATİK OYNAT
02:27
Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 19.12.2022 | 16:41
03:42
02:09
Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 15:56
02:08
Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar | Video 19.12.2022 | 16:08
00:43
Köpeğe kemerle işkence kamerada | Video 19.12.2022 | 16:08
04:17
Polis çatıdaki genci ölümün ucundan böyle aldı | Video 19.12.2022 | 15:13
02:37
Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video 19.12.2022 | 14:46
02:40
Cizre'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:46
00:43
Dev kayalar dinamitle böyle parçalandı | Video 19.12.2022 | 14:20
01:09
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video 19.12.2022 | 14:21
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THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 19.12.2022 | 13:39
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Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 19.12.2022 | 12:18
06:15
Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 19.12.2022 | 12:46
02:57
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 19.12.2022 | 12:49
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Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 12:49
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Sultangazi'de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 19.12.2022 | 12:46
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hidrojen tankında temizlik sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.