Fatih’te akıl almaz olay: Gözlerinin önünde aracını böyle çaldılar | Video
Fatih’te ekmek almak için bir fırına giren kadının otomobili, gözleri önünde bir şahıs tarafından çalındı. Yaklaşık 10 saniye içerisinde gerçekleşen olay kameralara yansırken, aracının arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Ayşe Öztürk, “ Buradan ekmeğimi alıyorum. Burada durdum, 10 saniye içinde aracım çalındı” dedi.
"10 SANİYE İÇİNDE ARACIM ÇALINDI"
Aracı çalınan Ayşe Öztürk, "Aracım çarşamba sabahı çalındı. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Buradan ekmeğimi alıyorum. Ben arabamla buraya geldim. Burada durdum, 10 saniye içinde aracım çalındı. Aracımın sağ ön kapısından girip şoför koltuğuna binip arabayı kaçırdı. Arabamı alıp, kaçtı. Ben kahvaltıcıyım. Toplam fiyatı 150 bin liradan fazla malzemem vardı. Ben her şeyimi toptan alıyorum. Ben arabamı istiyorum. Arabam bana lazım. Ben onu lüks olarak kullanmıyorum. Ben bu araba ile geçimimi sağlıyorum. Ben çocuklarıma bununla ekmek yediriyorum" şeklinde konuştu.
Akıl almaz hırsızlık anları ve kadının aracının peşinden koştuğu anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şoku atlatan Ayşe Öztürk, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın plakasını bildirerek çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Polis ekipleri ise otomobili bulmak ve hırısız yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Fatih’te akıl almaz olay: Gözlerinin önünde aracını böyle çaldılar | Video 26.06.2023 | 15:44
01:13
Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 26.06.2023 | 15:44
03:25
Düğüne giderken feci kazada can veren çift son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.06.2023 | 15:20
00:30
İnterpol kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı | Video 26.06.2023 | 14:57
00:29
Kabe'yi baba kucağında tavaf ederek hayata başlıyorlar 26.06.2023 | 14:30
00:59
Komşuların otopark kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 14:30
00:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 26.06.2023 | 14:30
05:16
Giresun'da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video 26.06.2023 | 14:42
03:27
Çocuğun çakmakla oynaması evi alev topuna çevirdi | Video 26.06.2023 | 14:32
00:31
Yanan ormanda cesedi bulunmuştu... Son görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.06.2023 | 14:33
00:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada | Video 26.06.2023 | 14:32
01:08
02:08
Son Dakika: İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale | Video 26.06.2023 | 14:10
01:04
Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu | Video 26.06.2023 | 13:58
00:44
00:21
Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video 26.06.2023 | 13:54
00:52
“Pes” dedirten olay… 5 bin dolara sahte ABD ehliyeti sattı | Video 26.06.2023 | 13:54
01:15
Kocaeli'de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 26.06.2023 | 13:08
00:43
Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 26.06.2023 | 13:08
00:42
İzmir'de orman yangını! 5 helikopter, 2 uçak bölgede | Video 26.06.2023 | 12:53