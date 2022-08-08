Video Yaşam Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video
Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video

Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video

08.08.2022 | 09:47

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Fatih’te bir kadın tarafından evde beslenen pitbull cinsi köpekler, son 3 ayda 25 kediyi öldürdü. İki gün öncede 8 yavrusu olan bir kedinin köpekler tarafından öldürülmesine mahalleliler ve kedileri besleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan köpeklerin bir sokak kedisini öldürdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Fatih Yedikule Mahallesi Hamam Odaları Sokak'ta, bir binada tek başına yaşayan kadın tarafından beslenen pitbull cinsi köpekler, apartman sakinleri ve mahalleliyi rahatsız etmeye başladı. Mahallelinin iddiasına göre gündüz vakti dışarıya tasmasız ve ağızlıksız çıkarılan pitbull cinsi köpekler, sokaktaki kedileri öldürdü.

KÖPEKLER, 8 YAVRUSU OLAN ANNE KEDİYİ ÖLDÜRMÜŞ
Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri önce kadını uyardı. Daha sonrada polis ekipleri ve belediyeye ihbarda bulunan mahalle sakinleri, cevap alamayınca duruma isyan etti. Köpeklerin iki gün öncede 8 yavrusu olan bir anne kediyi öldürdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"8 TANE YAVRU KEDİMİZİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ"
Kedilerin bakımı ile ilgilenen iki gün önce de anne kedinin öldürüldüğünü belirten Sedat Kılınç, "Bir tane komşumuz var hemen bu yan binada. İki tane de pitbull köpeği var. Gece gidiyor bir yerlere nereye gittiğini bilmiyoruz. Sabah iki tane pitbullunu tasma takmadan, ağızlık takmadan sokağa salıyor. 2-3 ay içinde yaklaşık 20 -25 tane kedi öldü. En son dün sabah saatlerinde bizim 8 tane yavru kedimizin annesini öldürdü. Biz de polisi çağırıyoruz. Polis diyor ki 'belediyeyi çağırın' belediye haber veriyoruz, polisi çağırın. Polis gelip 'ben köpeği nezarete mi atayım' diyor? Yani hiç kimse ilgilenmiyor şu an bu durumla" dedi.

"BURADA 4 TANE KEDİ ÖLDÜRDÜ KÖPEKLERİ"
Köpeklerin daha önce de kedi öldürdüğünü söyleyen Kılınç, "Ben kadını 2 ay önce gördüm burada 4 tane kedi öldürdü köpekleri. Dedim ki 'senin köpeklerin kedileri boğuyor, köpekleri dışarı çıkarma'. Tamam, o da can hava alması gerekiyor ama tasmasını tak, ağızlığını tak. 'Tamam abi, bir daha olmaz' dedi. Özellikle o gün 'bir daha yapma' dedim. 'Yapmam dedin, sen sarhoş kafa ile geliyorsun yine çıkarıyorsun' dedim, buna bir çözüm bul' dedim. Ama aynı şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen Kılınç, "Ben ilgileniyorum bu sokaktaki kedilerle imkanım el verdiği kadarıyla. Dönerciyim ateşin önünde 12- 13 saat çalışıyorum. Orada kazandığımı bir kısmı ile kedilere mama alıp ilgileniyorum. Tasmasız, ağızlıksız sokağa salması olmaz. Ona bir çözüm bulsunlar. Bizim isteğimiz gelip alıp barınağa götürsünler. Kadın ilgilenmiyor" diye konuştu.

"İNSANLAR DIŞARI ÇIKAMIYORLAR"
Köpeklerden tüm apartmanın rahatsız olduğunu söyleyen Murat Aydın, "Pitbullar bütün gün evde kapalı kalmakta. Pitbullar, kapı açıldığı zaman dışarıya koşarak gelip burada görmüş olduğunuz 20 - 25 kediyi parçaladı. Biz bu durumun daha çok çocuklara zarar vereceğini düşünerek belediyeyi, karakolu arayarak yardım istedik. Karakoldaki arkadaşlarımız bizlere köpeklerin kimliği olduğu için işlem yapamayacaklarını söylediler. Apartmanın içinde köpekler salık kaldığında insanlar dışarı çıkamıyorlar. Bunu apartmanın içinde yaşayan herkes söylüyor" ifadelerini kullandı.

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