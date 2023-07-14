Video Yaşam Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

14.07.2023 | 11:47

Fatih Saraçhane’de yumruklarla birbirine tekme tokat saldıran yabancı uyruklu iki grubun kavgası kameralara yansıdı. Kavgaya karışanlar çevredeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Saraçhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar arasında çıkan kavga grubun diğer üyelerinin de katılmasıyla büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumruklu kavga çevredeki güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Şahıslar olay yerinden sakinleşerek ayrıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:28
Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 11:47
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 00:43
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 14.07.2023 | 10:55
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 01:24
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 14.07.2023 | 10:16
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:35
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 10:11
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video 01:30
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video 14.07.2023 | 10:11
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: Günlerce sürecek | Video 02:34
Çöl sıcakları Türkiye’yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video 14.07.2023 | 10:14
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 03:46
Sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi kamerada | Video 14.07.2023 | 09:30
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 04:28
Kağıthane’de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 14.07.2023 | 09:14
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: “Bugün olsun yine tereddüt etmeden canımı ortaya koyarım” | Video 08:45
15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz: “Bugün olsun yine tereddüt etmeden canımı ortaya koyarım” | Video 14.07.2023 | 09:03
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 02:16
Taksiciler ile vatandaşlar demir sopalarla birbirine girdi | Video 14.07.2023 | 09:30
Kleon sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 04:33
"Kleon" sıcaklıkları Yunanistan’ı vurdu | Video 14.07.2023 | 08:36
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü | Video 02:04
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü | Video 14.07.2023 | 08:36
Aydınlatma direğine çarpan otomobil böyle takla attı | Video 00:55
Aydınlatma direğine çarpan otomobil böyle takla attı | Video 14.07.2023 | 08:36
Diyarbakır’da hırsızlık şüphelilerine ’sinerji’ operasyonu: 15 tutuklama | Video 02:48
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'sinerji' operasyonu: 15 tutuklama | Video 14.07.2023 | 09:04
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:22
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 14.07.2023 | 08:36
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:14
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 11 gözaltı | Video 14.07.2023 | 08:50
Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı | Video 02:41
Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı | Video 14.07.2023 | 08:48
Karabük’te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu | Video 01:03
Karabük'te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu | Video 14.07.2023 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 02:34
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 13.07.2023 | 22:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 06:21
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran telefon jokeri: Beni aradıysa 1 milyonluk sorudadır! | Video 13.07.2023 | 22:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA