Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 11:47 Fatih Saraçhane’de yumruklarla birbirine tekme tokat saldıran yabancı uyruklu iki grubun kavgası kameralara yansıdı. Kavgaya karışanlar çevredeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Saraçhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar arasında çıkan kavga grubun diğer üyelerinin de katılmasıyla büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumruklu kavga çevredeki güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Şahıslar olay yerinden sakinleşerek ayrıldı.