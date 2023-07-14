Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video
Fatih Saraçhane’de yumruklarla birbirine tekme tokat saldıran yabancı uyruklu iki grubun kavgası kameralara yansıdı. Kavgaya karışanlar çevredeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.
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