Fatih'teki tezgah kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 08:52 Fatih'te çıkan tezgah kavgasında seyyar satıcının öldürüldüğü olayın detayları ve kavga anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih'te kıraathane işletmecileri ile seyyar satıcı arasında çıkan tezgah kavgasında seyyar satıcı vurularak hayatını kaybetmişti. Emniyetten yapılan açıklama ve ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri sonucu olayla ilgili detaylar netleşti. Olay saat 11.30 saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana gelmişti. Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan trans birey olan 44 yaşındaki T.S.K. aynı sokakta tespih satan 34 yaşındaki seyyar satıcı Ercan Çali'yi (34) silahıyla ateş açarak öldürdü. Hayatını kaybeden Ercan Çali'nin daha önceden çeşitli suçlardan 22 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. T.S.K.'nın Ercan Çali''yi silahıyla vurduğu anlar sonradan ortaya çıkan cep telefonu görüntülerine de yansıdı.T.S.K. kendisine yapılan sorgulamada, aynı adreste kahvehane çalışanı olduğunu, seyyar satıcılık yapan maktul şahıs ile daha önceden de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığını, olay günü ise yine kavga ettikleri esnada tabancayı şahsa doğrultarak ateş ettiğini ifade etti. T.S.K. suç aleti silahı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da silahı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Konu ile ilgili olarak "kasten öldürme" suçundan tahkikat işlemleri devam ettiği açıklandı.