Fatih'teki tezgah kavgasının detayları ortaya çıktı | Video
Fatih'te çıkan tezgah kavgasında seyyar satıcının öldürüldüğü olayın detayları ve kavga anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
T.S.K. kendisine yapılan sorgulamada, aynı adreste kahvehane çalışanı olduğunu, seyyar satıcılık yapan maktul şahıs ile daha önceden de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığını, olay günü ise yine kavga ettikleri esnada tabancayı şahsa doğrultarak ateş ettiğini ifade etti. T.S.K. suç aleti silahı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da silahı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili olarak "kasten öldürme" suçundan tahkikat işlemleri devam ettiği açıklandı.
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