Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video

Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık bahçesinde define arayan 2 kişi polisin fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçenin Aşağıkarlıtepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir fındık bahçesinde C.S. ile A.Y. isimli iki şahıs hazırladıkları ekipman ve düzeneklerle define aramaya başladı. Yapılan define kazısı alanında şahısları fiziki takibe alan İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahısları define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.Bahçedeki kazılan alanı kontrol eden ekipler, C.S ile A.Y isimli şahısların kullanmış oldukları 1 adet darbeli matkap, 1 adet caraskal, 5 adet kırıcı matkap ucu, 2 adet çeki halatı, 1 adet kriko, 2 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet levye ele geçirildi.Polisin yaptığı operasyonla şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Yapılan operasyonda malzemelere el konulurken, her iki şahıs savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.