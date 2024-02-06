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Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

06.02.2024 | 11:37

Kayseri'de gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Gazeteci Azim Deniz'e kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından ateş açıldı. Karın bölgesinden yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Azim Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YOZGAT'TA YAKALANDI
Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.'yi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna şüpheli "İncelerseniz görürsünüz. Haber yüzünden değil, altındaki kötü yazısı yüzünden. Seviyorum kendisini. Yıllardan beri tanıyorum. Neden bana hakaretli yazı yazdı. Hiç kimse yazmadı. Sadece o yazdı" dedi.

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