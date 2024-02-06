Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Kayseri'de gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ YOZGAT'TA YAKALANDI
Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.'yi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna şüpheli "İncelerseniz görürsünüz. Haber yüzünden değil, altındaki kötü yazısı yüzünden. Seviyorum kendisini. Yıllardan beri tanıyorum. Neden bana hakaretli yazı yazdı. Hiç kimse yazmadı. Sadece o yazdı" dedi.
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