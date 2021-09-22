Video Yaşam Gaziantep ve Kilis’te kaçak silah operasyonu: 24 gözaltı | Video

Gaziantep ve Kilis’te kaçak silah operasyonu: 24 gözaltı | Video

Gaziantep ve Kilis’te kaçak silah operasyonu: 24 gözaltı | Video
22.09.2021 | 16:27

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Gaziantep ve Kilis’te silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 34 adrese eş zamanlı yapılan baskında 24 şüpheli gözaltına alındı. Polisin girdiği evin her yerinden adeta silah ve mermi fışkırdı.

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Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak, Toplu Silah Ticareti Yapmak" suçları kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibi sonucu 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 3 şahsın ifadeleri doğrultusunda genişletilen operasyonda belirlenen Gaziantep ve Kilis'te bulunan 34 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

POLİSİN EL ATTIĞI HER YERDEN SİLAH VE MERMİ ÇIKTI
Operasyonda polisler girilen evlerin her yerinde arama yaptı. Aramalarda bir evin yatak odasında arama yapan ekipler ellerini attıkları yerden adeta silah ve mermi fışkırdı. Operasyonda, 32 adet namlusu açılmaya hazır hale getirilmiş kurusıkı tabanca, 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 954 adet tabanca fişeği, 184 adet av tüfeği kartuşu, 75 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 153 adet şarjör ele geçirildi. Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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