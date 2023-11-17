Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Gaziantep çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birinin alev aldığı öğrenildi.
1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürürken araç içerisinde bulunan Halime K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine yaralanan Mehmet Ali K., Ferit K., Fatma Y., Harun K., İkra O. ve İclal Ö. isimli 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çevre yolundaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor.
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