Gaziantep’te depremde hayatını kaybedenler için enkaz alanında Kuran-ı Kerim okutuldu | Video
6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 134 kişiye mezar olan Gaziantep'teki Ayşe-Mehmet Polat sitesinde depremin yıl dönümü dolayısıyla 04.17'de ölenler için Kuran-ı Kerim okutuldu.
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