Video Yaşam Gaziantep'te inanılmaz olay: Hırsız, başka hırsızlarla denk geldi! O anlar kamerada | Video
Gaziantep'te inanılmaz olay: Hırsız, başka hırsızlarla denk geldi! O anlar kamerada | Video

Gaziantep'te inanılmaz olay: Hırsız, başka hırsızlarla denk geldi! O anlar kamerada | Video

01.04.2022 | 14:45

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Gaziantep’te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait demir parçasını çalan hırsızların farklı bir işyerinin klima ünitesini çalan hırsızla denk gelmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkarttı.

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Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir işyerine tırmanarak giren hırsız işyerinin klima ünitesini çalmaya kalkıştı. Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız o sırada başka bir işyerinde hırsızlık yapan iki hırsızla denk geldi. 3 hırsızın hırsızlık yaptıkları anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi. Hırsızların hırsızlık sırasındaki rahat tavırları pes dedirtirken hırsızların aynı anda birbirlerine denk gelmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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