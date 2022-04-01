Gaziantep'te inanılmaz olay: Hırsız, başka hırsızlarla denk geldi! O anlar kamerada | Video
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Gaziantep’te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait demir parçasını çalan hırsızların farklı bir işyerinin klima ünitesini çalan hırsızla denk gelmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkarttı.