Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 tutuklama | Video

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Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 kilo 549 gram eroin ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 282 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 37 şüpheli tutuklandı.
Çok miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi
Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 549 gram eroin, 464 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 282 gram esrar, 280 adet uyuşturucu hap, 90 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 4 adet tüfek ve 3 adet tabanca ele geçirildi.
282 ŞÜPHELİDEN 37'Sİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda toplam 282 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 282 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı. Diğer 245 şüpheli ise serbest bırakıldı.